Il gruppo statunitense Kool & The Gang si è esibito martedì 21 luglio in un concerto ricco di brani degli anni Settanta e Ottanta, tra cui «Jungle Boogie» e «Summer Madness». La band ha portato sul palco un mix di funky, soul e disco, attirando un pubblico vario e appassionato. La serata ha visto una sequenza di canzoni che hanno attraversato diverse decadi, con performance energetic e coinvolgenti.

Serata di funky, soul e disco anni Settanta e Ottanta con i Kool & The Gang. Martedì 21 luglio, il gruppo statunitense, plurivincitore di Grammy Awards, con una stella sulla “Hollywood Walk of Fame” e nella “Songwriters Hall of Fame”, hanno fatto ballare e divertire il pubblico nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con i successi intramontabili come «Jungle Boogie», «Summer Madness» e «Ladies Night». Guidati dal fondatore Robert “Kool” Bell, hanno entusiasmato tutti con il loro sound inconfondibile e con una ritmica dal groove unico, con un live, dal sapore nostalgico, di circa due ore, che la band chiude con la hit senza tempo “Celebration”. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Kool & The Gang, il live della band Usa da «Jungle Boogie» a «Summer Madness»

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Kool & The Gang - Cherish (Live! 1985 Remastered)

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Kool & The Gang - Summer Madness (Extended Mix) reddit

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