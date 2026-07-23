Il Manchester United ha presentato la nuova maglia da trasferta per la stagione 202627, realizzata da Adidas. La divisa principale è blu e sarà disponibile per l'acquisto al prezzo già comunicato. In foto sono stati ritratti i giocatori Bryan Mbeumo, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko e Jess Park indossando la maglia. L'annuncio è stato confermato tramite un articolo tradotto dal sito 101greatgoals.

2026-07-23 19:04:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Le aspiranti alla Premier League, il Manchester United, hanno rilasciato la loro nuova maglia da trasferta Adidas come parte del kit del club per la stagione 202627. Gli sponsor Snapdragon sono ben visibili sulla parte anteriore della maglia, che è stata annunciata a luglio e presenta un colore di base blu. Una striscia tono su tono corre su tutto il tessuto con dettagli rossi e bianchi e colletto con scollo a V e polsini sulle maniche. Bryan Mbeumo, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko e Jess Park sono tra le star ad aver sfoggiato il kit. Ecco i dettagli chiave sul rilascio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Kit Manchester United 26/27: dettagli completi della nuova maglia e divisa blu da trasferta, costo confermato e modalità di acquisto mentre Bryan Mbeumo, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko e Jess Park posano per le foto in maglia

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