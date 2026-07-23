In vista del Gran Premio d’Ungheria 2026, la prima sessione di prove libere a Budapest vedrà il debutto di almeno cinque rookie. Kimi Antonelli non prenderà parte alla FP1 e sarà sostituito da un nuovo pilota. La gara rappresenta l’ultimo evento del campionato prima della pausa estiva.

Saranno almeno cinque i rookie che vedremo in azione domani a Budapest nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2026, ultimo appuntamento in calendario prima della pausa estiva per la Formula Uno. Tra questi, oltre all’azzurro Leonardo Fornaroli in McLaren, ci sarà anche Frederik Vesti che salirà sulla Mercedes di Kimi Antonelli. Il weekend di gara comincerà dunque in ritardo per il diciannovenne bolognese, che dovrà rinunciare alla FP1 come già avvenuto venerdì 12 giugno a Barcellona perdendo i primi 60 minuti di attività in pista. Una partenza a handicap che aveva penalizzato Antonelli al Montmelò, costringendolo ad inseguire il compagno di squadra George Russell nelle restanti prove libere pagando dazio in qualifica e mettendoci una pezza solamente sulla lunga distanza in gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli comincerà in ritardo il weekend di Budapest: in FP1 cederà il posto ad un rookie

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