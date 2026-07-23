Anan Khalaili ha annunciato di aver ripreso gli allenamenti e di sentirsi in forma, dichiarando di essere pronto a dare il massimo. La notizia arriva dopo che non si è concretizzato il trasferimento in Italia, rendendo nota questa decisione con una comunicazione pubblica. Nessun dettaglio è stato fornito sui prossimi passi o sui piani futuri dell’atleta.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Arrivano aggiornamenti decisivi sul futuro di Anan Khalaili dopo il mancato trasferimento in Italia. Secondo quanto riportato dalla testata hbvl.be, l’esito dei test medici svolti in Belgio ha dato esito positivo. Il calciatore è completamente idoneo per riprendere gli allenamenti a pieno regime e disputare le partite ufficiali con l’ Union Saint-Gilloise. Dopo essere rimasto in silenzio a seguito del mancato passaggio alla beneamata, l’attaccante ha finalmente rotto il silenzio per chiarire la su condizione fisica. ULTIMISSIME PAROLE – « Sono tornato ad allenarmi a pieno ritmo per prepararmi a ciò che mi aspetta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Khalaili rompe il silenzio: «Sono tornato ad allenarmi, mi sento in forma e pronto a dare il 100%»

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