Khalaili rompe il silenzio | Sono tornato ad allenarmi mi sento in forma e pronto a dare il 100%

Da internews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Anan Khalaili ha annunciato di aver ripreso gli allenamenti e di sentirsi in forma, dichiarando di essere pronto a dare il massimo. La notizia arriva dopo che non si è concretizzato il trasferimento in Italia, rendendo nota questa decisione con una comunicazione pubblica. Nessun dettaglio è stato fornito sui prossimi passi o sui piani futuri dell’atleta.

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di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Arrivano aggiornamenti decisivi sul futuro di  Anan Khalaili  dopo il mancato trasferimento in Italia. Secondo quanto riportato dalla testata  hbvl.be, l’esito dei  test medici svolti in Belgio  ha dato  esito positivo. Il calciatore è  completamente idoneo  per  riprendere gli allenamenti a pieno regime  e  disputare le partite ufficiali  con l’ Union Saint-Gilloise. Dopo essere rimasto in silenzio a seguito del  mancato passaggio alla beneamata, l’attaccante ha finalmente  rotto il silenzio  per chiarire la su condizione fisica. ULTIMISSIME PAROLE – « Sono tornato ad allenarmi a pieno ritmo per prepararmi a ciò che mi aspetta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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