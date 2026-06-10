Il direttore generale del club ha dichiarato di sentirsi in colpa per l’eliminazione dalla Champions League. La società non ha rilasciato commenti ufficiali e il silenzio continua. I tifosi sono ancora in attesa di comunicazioni ufficiali, mentre la delusione per il risultato si fa sentire tra i supporter. Nessuna comunicazione è stata diffusa riguardo alle decisioni future o alle strategie di mercato. La squadra si trova a riflettere sull’esito della competizione.

C’è ancora molta delusione nel mondo Milan. Il silenzio societario regna sovrano e il popolo rossonero rimane ancora in balia della sorte e ignaro di tutto. Il tempo scorre e la società, finora, avrebbe trovato un accordo solamente con Glasner. Tra queste incertezze è tornato a parlare Igli Tare, ex dirigente rossonero. Si dichiara colpevole del mancato obiettivo stagionale ma non dimentica, dopo solo un anno, tutto l’affetto dato dai tifosi. Tare rompe il silenzio. La mancata qualificazione in Champions è una chiara ferita aperta. Da via Aldo Rossi non è arrivata nessuna grossa novità. Nostalgia e poca discordia – per quanto possa sembrare strano – emergono dalle parole del vecchio ds Tare, come riportato da Gianlucadimarzio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Milan, Tare rompe il silenzio societario: “Mi sento in colpa per la Champions”

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