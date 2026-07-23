Il 13esimo compleanno di George è stato celebrato in famiglia da Kate Middleton e William, che hanno condiviso sui social una foto per gli auguri. Un video pubblicato mostra il lato nascosto di George e altri momenti familiari, ma non è stato specificato cosa venga mostrato nel video. La coppia ha deciso di rendere pubblica questa celebrazione attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti del filmato.

Kate Middleton e William hanno festeggiato in famiglia il 13esimo compleanno di George, anche se hanno voluto condividere gli auguri su Instagram con la tradizionale nuova foto. Poi, però, hanno sorpreso tutti quando è comparso sul loro profilo social un video che svela il lato inedito del loro primogenito e soprattutto dove sono in vacanza. Kate Middleton, il video che ha sorpreso tutti. George ha compiuto tredici anni il 22 luglio. Ormai non è più il royal baby di un tempo. Il primogenito di William e Kate Middleton è entrato ufficialmente nell’adolescenza. Un grande cambiamento sottolineato anche dal ritratto che i genitori hanno scelto di pubblicare per il suo compleanno. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton, il video che svela il lato nascosto di George (e non solo)

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