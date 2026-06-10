Herbert Ballerina ha raccontato che il camerino di De Martino è sempre aperto, una situazione insolita nel mondo televisivo italiano. Ha aggiunto di aver notato anche altri dettagli che lo hanno colpito, senza specificare ulteriori elementi. La rivelazione mette in luce un atteggiamento diverso rispetto alle consuetudini del settore, dove i camerini sono di solito accessibili solo ai conduttori e agli staff. La discussione ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori.

Nel mondo della televisione italiana, dove le gerarchie sono spesso rigide e i camerini dei conduttori rappresentano dei luoghi di fatto inaccessibili, esiste un’eccezione che sta facendo parlare di sé. Luigi Luciano, conosciuto dal grande pubblico come Herbert Ballerina, ha svelato un retroscena inaspettato su Stefano De Martino che racconta tanto dell’ormai celebre conduttore. “ Il suo camerino ha sempre la porta aperta e questo la dice lunga sul suo modo di essere ”, ha rivelato il comico napoletano con totale sincerità: Dichiarazione “Perché non mi capita mai di vedere i camerini aperti, specialmente quando si tratta del conduttore. Invece lui è lì, la gente entra, si prende il suo caffè, io mi butto sul suo divano e uso il suo bagno”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Il suo camerino è sempre aperto”: Herbert Ballerina svela il lato nascosto di De Martino (e non è l’unica cosa che lo ha colpito)

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