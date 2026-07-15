Juventus Women è ufficiale Kysha Sylla | il comunicato e le prime parole della nuova giocatrice bianconera

Kysha Sylla è diventata ufficialmente una calciatrice della Juventus Women. La società ha pubblicato un comunicato confermando il suo arrivo. La giocatrice ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo aver firmato il contratto. La notizia è stata annunciata con un comunicato ufficiale, che conferma il trasferimento e l’ingaggio della calciatrice.

Kysha Sylla è ufficialmente una nuova giocatrice della Juventus Women. Il comunicato e le prime parole della neo bianconera. L’anticipazione esclusiva di ora è ufficiale: Kysha Sylla è ufficialmente una nuova giocatrice della Juventus Women. Questo il comunicato del club bianconero. COMUNICATO – « La retroguardia delle Juventus Women si rinforza con l’innesto di Kysha Sylla: la calciatrice francese ha firmato un contratto che la legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2029. Nata a Marsiglia nel 2004, compie il suo percorso di maturazione calcistica nel settore giovanile del Lione, club con cui si affaccia ad alti livelli nel calcio professionistico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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