Juventus Next Gen vicini i rinnovi di Merola e Milia | i dettagli dei possibili accordi
Merola e Milia sono in trattativa per il rinnovo con la Juventus Next Gen. I contratti attuali scadranno a breve, e si discute di prolungamenti che prevedono un aumento dell'ingaggio e nuove clausole. Le società stanno definendo i dettagli delle nuove intese, con l’obiettivo di consolidare il team giovanile. La trattativa riguarda anche eventuali bonus e durata dei contratti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le parti sono in fase di accordo.
di Marco Baridon Juventus Next Gen, Merola e Milia sono sempre più vicini al rinnovo con i bianconeri. Ecco tutti i dettagli di queste trattative. Il progetto della Juventus Next Gen continua a dimostrarsi un pilastro fondamentale nella strategia di crescita della società bianconera. Oltre alla ricerca costante di nuovi talenti da inserire in rosa e alle trattative in uscita, la dirigenza è costantemente al lavoro per blindare i giovani più promettenti già presenti nel proprio organico. L’obiettivo primario resta quello di garantire continuità e solidità a un gruppo pensato per valorizzare i profili a maggior potenziale in ottica prima squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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