Juventus Next Gen vicini i rinnovi di Merola e Milia | i dettagli dei possibili accordi

Notizia in breve

Merola e Milia sono in trattativa per il rinnovo con la Juventus Next Gen. I contratti attuali scadranno a breve, e si discute di prolungamenti che prevedono un aumento dell'ingaggio e nuove clausole. Le società stanno definendo i dettagli delle nuove intese, con l’obiettivo di consolidare il team giovanile. La trattativa riguarda anche eventuali bonus e durata dei contratti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le parti sono in fase di accordo.