La Juventus aspetta di chiudere l’affare André, ma prima deve cedere alcuni centrocampisti. La trattativa resta in stand-by, mentre il Fenerbahçe si aggiunge alla corsa per il brasiliano. La società bianconera non ha ancora fatto un’offerta definitiva, e la concorrenza si fa più agguerrita. Le trattative sono in fase di stand-by, e la decisione finale dipende anche dalle uscite in mediana.

di Francesco Spagnolo La Juve non ha ancora affondato il colpo per André: serve prima qualche uscita a centrocampo. Intanto il Fenerbahce si inserisce nella corsa al brasiliano. Nel bel mezzo di una sessione di calciomercato in cui la priorità resta prima sfoltire la rosa, i dirigenti bianconeri continuano a guardare con attenzione ai giovani talenti. In questa cerchia ristretta di profili ad alto potenziale, il nome che spicca è quello di André del Corinthians. Le indiscrezioni provenienti dal Brasile confermano un forte interessamento da parte della Signora, che segue da vicino l’evoluzione del ragazzo. Come riferito dal Corriere dello Sport, si tratta di un apprezzamento concreto e tutt’altro che improvviso: il calciatore era seguito da tutte le big europee già nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve alla finestra per André: per chiudere l’affare serve questo incastro. Intanto la concorrenza aumenta

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