La Juve insiste per il Dibu Martinez settimana prossima decisiva | serve questo incastro per la fumata bianca

Da juventusnews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta spingendo per ingaggiare Dibu Martinez. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, ma bisogna ancora trovare l’offerta giusta per convincere l’Aston Villa. La trattativa resta aperta e in stand-by, in attesa di un rilancio concreto. La società bianconera lavora per chiudere il trasferimento, ma non sono stati ancora definiti i dettagli economici.

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di Francesco Spagnolo La Juventus non molla il Dibu Martinez. La prossima settimana possibile una accelerata, ma serve l’offerta giusta per convincere l’Aston Villa. Il calciomercato della Juventus si accende attorno al nome del portiere che potrebbe rivoluzionare la difesa di Luciano Spalletti. Il club bianconero è alla ricerca di un profilo di caratura internazionale e il mirino è puntato con decisione sul campione argentino dell’Aston Villa. Nonostante le frenate arrivate dall’Inghilterra nelle ultime ore, la trattativa per portare Dibu Martinez a Torino non è affatto tramontata, con la dirigenza che monitora la situazione passo dopo passo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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