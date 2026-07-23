In attesa dell’ufficialità di FIJLKAM e CONI, selezionati sette uomini e sette donne per le gare individuali dei Giochi del Mediterraneo. Appuntamento dal 28 al 30 agosto al PalaWojtyla di Martina Franca. Prende forma la squadra italiana di judo che dovrebbe partecipare ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. In attesa della comunicazione ufficiale della FIJLKAM e del CONI, la direzione tecnica nazionale avrebbe individuato quattordici atleti per le competizioni individuali. Il programma prevede le gare delle quattordici categorie di peso tra venerdì 28 e sabato 29 agosto. Domenica 30 agosto sarà invece dedicata alla prova a squadre miste. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Judo, prende forma l’Italia per Taranto 2026: Lombardo, Parlati e Tavano tra i convocati

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