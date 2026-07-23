Josep Martinez pronto alla titolarità | Aspettavo un’opportunità come questa Non vedo l’ora di riassaporare il calcio vero

Da internews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Josep Martinez si prepara a essere il portiere titolare dell’Inter, dichiarando di aver atteso questa opportunità e di essere entusiasta di tornare a giocare a calcio a livello principale. Il portiere spagnolo ha rilasciato un’intervista in cui ha espresso la sua voglia di riprendere il ruolo da protagonista nella squadra. La sua attuale situazione contrattuale e le aspettative per la prossima stagione sono al centro delle sue parole.

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di Paolo Moramarco Josep “Pepo” Martinez pronto alla titolarità con l’Inter. Il portiere spagnolo ha parlato a Il Giorno in vista della prossima stagione da numero uno. In un intervista a Il Giorno, Josep “Pepo” Martinez ha parlato della prossima stagione in cui sarà il portiere titolare dell’ Inter, della sua esperienza come secondo portiere, della tragedia stradale a Fenegrò e dei rapporti con compagni e dirigenza. LA TITOLARITÀ IN ARRIVO – «Da due anni sono qua a imparare e migliorare, aspettando un’opportunità come questa. Non vedo l’ora che arrivi la prima di campionato per riassaporare il calcio ‘vero’». RINGRAZIAMENTI A SOMMER E COMPAGNI – «Devo ringraziare Yann per questi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

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