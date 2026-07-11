L’incubo della povertà Aumentano le richieste di aiuto sempre più italiani in difficoltà

Aumentano le richieste di aiuto da parte di italiani in difficoltà, secondo il Dossier Caritas 2025. Il lavoro non basta più a proteggere dalla povertà, e la fragilità economica genera spesso disagio psicologico. La direttrice di Caritas Ravenna evidenzia un incremento dei casi di persone che chiedono assistenza, sottolineando come la crisi economica abbia acuito le vulnerabilità sociali e individuali.

"Il lavoro non basta più a proteggere dalla povertà e la fragilità economica spesso si trasforma in disagio psicologico ". Con queste parole Daniela Biondi, direttrice di Caritas Ravenna, fotografa una comunità sempre più in sofferenza, sulla base dei dati raccolti nel Dossier Caritas 2025. Molteplici i problemi a cui fare fronte: sfratti, bollette inevase, anziani che non trovano una stanza in affitto, difficoltà nel prendersi cura della propria salute, nei casi peggiori c’è chi è senza casa e senza reddito. Le persone accolte sono 4.030, per un totale di 1.861 nuclei (di cui 878 solo dal Centro di Ascolto Diocesano). Le famiglie nuove che hanno per la prima volta bussato ai centri di ascolto sono state 119, il 13% in più rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Dario Carotenuto M5S Martedì 06 Maggio 2025 ore 11:00 Su Crisi Abitativa e contributo all'affitto

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