Italia scoppia incendio enorme | le fiamme avanzano spinte dal vento
Un vasto incendio sta devastando una zona della Toscana, con le fiamme che si estendono rapidamente grazie alla spinta del vento. Le fiamme hanno già raggiunto diverse aree boschive e rurali, costringendo i soccorritori a intervenire con mezzi aerei e terra. Le operazioni di spegnimento sono ostacolate dalle condizioni meteorologiche avverse, che rendono difficile contenere il fuoco e proteggere le abitazioni vicine.
Un grave e drammatico rogo sta mettendo a dura prova il territorio toscano, dove le condizioni meteo avverse stanno complicando enormemente le operazioni dei soccorritori impegnati sul campo. Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in queste ore i boschi e le colline nella frazione di Pian Grande, nel comune di Certaldo. Le fiamme stanno bruciando rapidamente vegetazione, macchia e ampie zone boscate, trasformando la fitta vegetazione collinare in un’estesa cortina di fumo visibile a grande distanza. A rendere ancora più critico il lavoro delle forze dispiegate sul posto è l’intensità delle correnti aeree che continuano ad alimentare il fronte del fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Spaventoso incendio in autostrada a Riccione
Notizie e thread social correlati
Italia, inferno di fuoco nella pineta: fiamme alte spinte dal vento vicino alle caseUn incendio ha colpito nel pomeriggio una pineta vicino a Prato, in località Cerreto.
Vasto incendio a Certaldo, le fiamme minacciano le abitazioni. Due sono state evacuate, il rogo spinto dal forte ventoUn vasto incendio sta interessando la zona di Piangrande, tra i Comuni di Montespertoli, Certaldo e Castelfiorentino.
Si parla di: Francia, foresta di Fontainebleau in fiamme: incendio di proporzioni eccezionali. FOTO.
Sarno, scoppia enorme incendio nella notte: il rogo partito nella zona industrialeIl dipartimento Arpac di Salerno è stato attivato questa notte dai Vigili del Fuoco a seguito di un vasto incendio divampato presso l’azienda Termoplast di Sarno. All’atto dell’intervento ... ilmattino.it
Santo Domingo, resort divorato dalle fiamme: morta una turista di Caserta. La sorella dell’ex capitano del Milan: Lavoro lì. Il mio ufficio ridotto in cenereSanto Domingo, 20 giugno 2026 – Scoppia un incendio in un resort di Santo Domingo: un’italiana è morta, 9 turisti sono rimasti feriti. La donna, la 46enne Francesca Valentino di Caserta, sarebbe stata ... quotidiano.net