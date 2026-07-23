Italia scoppia incendio enorme | le fiamme avanzano spinte dal vento

Un vasto incendio sta devastando una zona della Toscana, con le fiamme che si estendono rapidamente grazie alla spinta del vento. Le fiamme hanno già raggiunto diverse aree boschive e rurali, costringendo i soccorritori a intervenire con mezzi aerei e terra. Le operazioni di spegnimento sono ostacolate dalle condizioni meteorologiche avverse, che rendono difficile contenere il fuoco e proteggere le abitazioni vicine.

Un grave e drammatico rogo sta mettendo a dura prova il territorio toscano, dove le condizioni meteo avverse stanno complicando enormemente le operazioni dei soccorritori impegnati sul campo. Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in queste ore i boschi e le colline nella frazione di Pian Grande, nel comune di Certaldo. Le fiamme stanno bruciando rapidamente vegetazione, macchia e ampie zone boscate, trasformando la fitta vegetazione collinare in un’estesa cortina di fumo visibile a grande distanza. A rendere ancora più critico il lavoro delle forze dispiegate sul posto è l’intensità delle correnti aeree che continuano ad alimentare il fronte del fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Spaventoso incendio in autostrada a Riccione

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