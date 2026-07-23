Italia rapina in banca | ostaggi chiusi nel caveau Terrore!

A Casalecchio di Reno, nel territorio di Bologna, tre uomini hanno rapinato una banca, chiudendo clienti e dipendenti nel caveau. La rapina è avvenuta senza che siano state riportate ferite o danni fisici. La polizia è intervenuta sul posto, ma non sono ancora stati resi noti dettagli sulle modalità dell’azione o sugli eventuali arresti. La situazione è rimasta sotto controllo durante le operazioni di sicurezza.

Attimi di paura a Casalecchio di Reno, nel territorio di Bologna, dove tre uomini hanno compiuto una rapina in banca e hanno rinchiuso clienti e dipendenti nel caveau. I responsabili sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, mentre le persone bloccate sono state liberate dai carabinieri. Rapina in banca a Casalecchio di Reno, intervento dei carabinieri. L’allarme è scattato durante l’assalto a un istituto di credito di Casalecchio di Reno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati a gestire una situazione di forte tensione all’interno della filiale. Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori hanno chiuso nel caveau alcuni clienti e lavoratori presenti nella banca, guadagnando così il tempo necessario per lasciare l’edificio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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