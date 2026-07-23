Nella sesta puntata di Temptation Island 2026, Iris è uscita con Andrea, mentre Diamante ha deciso di lasciare la sua relazione, rivelando di voler sposare Bernadette. Durante il falò di confronto tra Iris e Andrea, sono stati affrontati temi già noti, ma le decisioni finali hanno portato a cambiamenti rispetto alle aspettative. La puntata ha evidenziato come le scelte dei partecipanti abbiano modificato le dinamiche precedenti.

L a sesta puntata di Temptation Island 2026 andata in onda ieri sera poteva intitolarsi tranquillamente “ripensamento”. Dal falò di confronto anticipato tra Andrea e Iris alla scelta di Diamante, tutto quello che sembrava già scritto è stato ribaltato. Filippo Bisciglia, sempre più partecipe nelle vicende delle coppie, è stato particolarmente impegnato a dirigere il traffico. Il viaggio nei sentimenti di Canale 5, infatti, proprio ieri è stato un susseguirsi di dietrofront, rinnovate promesse e nuove consapevolezze. Temptation Island 2026: chi sono le coppie che partecipano al reality X Leggi anche › Iris si presenterà al falò nella sesta puntata di “Temptation Island 2026”? Tutte le anticipazioni Temptation Island 2026, pagelle sesta puntata, coppie, falò. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Iris esce con Andrea e Diamante capisce che vuole sposare Bernadette

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