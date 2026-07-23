Le autorità militari iraniane hanno dichiarato che lo Stretto di Hormuz potrebbe essere chiuso al traffico petrolifero se gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture del paese. La minaccia arriva in un momento di crescente tensione tra Iran e Stati Uniti, con il rischio di interrompere le esportazioni di petrolio dalla regione. La dichiarazione sottolinea la possibilità di una risposta drastica da parte dell’Iran in caso di azioni militari statunitensi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sale nuovamente la tensione tra Iran e Stati Uniti. I vertici militari della Repubblica Islamica hanno lanciato un duro avvertimento, affermando che lo Stretto di Hormuz potrebbe essere completamente chiuso al traffico petrolifero qualora Washington decidesse di colpire le infrastrutture iraniane. L’avvertimento del comando militare iraniano. A lanciare il monito è stato il generale di brigata Seyyed Majid Mousavi, che ha dichiarato che qualsiasi eventuale attacco statunitense contro obiettivi strategici dell’Iran, come ponti, centrali elettriche o altre infrastrutture nazionali, provocherebbe una risposta immediata da parte delle Forze Armate iraniane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Iran, nuove minacce sullo Stretto di Hormuz: “Nessuna esportazione di petrolio in caso di attacco”

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