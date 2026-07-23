(Adnkronos) - "La dottrina di difesa dell'Iran è chiara: occhio per occhio". Dopo la nuova minaccia di Trump, Teheran risponde lanciando l'ennesimo avvertimento agli Usa e al presidente americano, che farà bombardare "un ponte o una centrale elettrica" del Paese per ogni nuovo attacco della Repubblica islamica contro una nave nello Stretto di Hormuz. La minaccia del tycoon arriva dopo quella lanciata nei giorni scorsi, all'indomani della morte dei quattro militari statunitensi in Giordania, uccisi da un raid iraniano: "Ogni volta che Teheran ucciderà un soldato americano - la promessa di Trump -, pagherà per quella morte molte volte tanto".... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Iran avverte gli Usa: "Trump vuole bombardare nostre infrastrutture? Occhio per occhio"

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La tregua tra Stati Uniti e Iran sta per scadere: Trump vuole tornare a bombardare

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