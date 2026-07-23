iran 12esima ondata di attacchi usa contro siti militari

Gli Stati Uniti hanno condotto la dodicesima notte di attacchi contro siti militari in Iran. L’esercito americano ha confermato di aver effettuato operazioni notturne, senza fornire dettagli specifici sui bersagli o sui danni. La serie di attacchi è iniziata circa due settimane fa e rappresenta una escalation nel conflitto tra i due paesi. Finora non sono stati comunicati comunicati ufficiali riguardo a eventuali vittime o conseguenze delle operazioni.

(LaPresse) Prosegue l’escalation tra Stati Uniti e Iran. L’esercito americano ha annunciato di aver condotto la dodicesima notte consecutiva di attacchi, dichiarando che l’obiettivo è indebolire la capacità di Teheran di minacciare le navi civili e commerciali nello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche per il commercio mondiale. Il presidente Donald Trump ha avvertito che gli Stati Uniti distruggeranno un ponte o una centrale elettrica ogni volta che l’Iran colpirà una nave nello stretto. Sul fronte opposto, il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi ha ribadito che Teheran adotterà una strategia basata sul principio dell’« occhio per occhio ». 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, nuovi attacchi Usa con 14 morti. Chiuso lo Stretto di Hormuz

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