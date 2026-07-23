Il 30 luglio, il tunnel di Pusiano è stato chiuso al traffico per lavori di manutenzione degli impianti. L’intervento ha riguardato i sistemi tecnologici, antincendio e di segnalazione. La chiusura totale ha interessato la galleria durante tutta la giornata. I lavori sono stati programmati dall’amministrazione provinciale di Como. La riapertura è prevista al termine delle operazioni di manutenzione.

Chiusura totale al traffico per la galleria di Pusiano giovedì 30 luglio, per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione degli impianti. In particolare, l’amministrazione provinciale di Como interverrà sui sistemi tecnologici, antincendio e di segnalazione. Tutti interventi previsti per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Per consentire ai tecnici di lavorare in sicurezza, nell’intero tratto interessato dai lavori, la circolazione nel tratto della variante “Dei Laghi di Pusiano e di Garlate“, sarà vietata in entrambe le direzioni di marcia dalle 9 alle 17. Durante la chiusura sarà possibile utilizzare la viabilità alternativa costituita dalla strada provinciale ex statale 639 che attraversa l’abitato di Pusiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Interventi nel tunnel di Pusiano, stop al traffico

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