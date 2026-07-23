Inter Women svelato il calendario per la stagione 26 27

Da forzainter.eu 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il campionato di Serie A femminile 20262027 inizierà il fine settimana del 26 e 27 settembre, una settimana dopo la fine della Women’s Cup, che si svolgerà dal 22 al 23 agosto. La competizione si svolgerà con un calendario che si estende fino a una data ancora da definire. Le squadre scenderanno in campo nel primo weekend di inizio stagione, con il torneo che si svolgerà interamente nel periodo autunnale.

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La nuova stagione del campionato di Serie A femminile avrà inizio nel weekend del 2627 settembre: esattamente una settimana dopo la conclusione della Women’s Cup che prenderà il via dal 2223 agosto. Si tratta di un torneo che anticipa il campionato e che permette alle 12 squadre di affrontarsi in preparazione alla stagione. Per le nerazzurre sarà un anno intenso che le vedrà lavorare su 4 competizioni: Serie A Women’s Cup, UEFA Women’s Champions League, Serie A femminile e Coppa Italia. Inoltre, sarà garantita la copertura televisiva per tutte le partite, le quali verranno trasmesse su DAZN e una sfida per ogni settimana sarà trasmessa anche su un canale Rai. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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