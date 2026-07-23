La nuova stagione del campionato di Serie A femminile avrà inizio nel weekend del 2627 settembre: esattamente una settimana dopo la conclusione della Women’s Cup che prenderà il via dal 2223 agosto. Si tratta di un torneo che anticipa il campionato e che permette alle 12 squadre di affrontarsi in preparazione alla stagione. Per le nerazzurre sarà un anno intenso che le vedrà lavorare su 4 competizioni: Serie A Women’s Cup, UEFA Women’s Champions League, Serie A femminile e Coppa Italia. Inoltre, sarà garantita la copertura televisiva per tutte le partite, le quali verranno trasmesse su DAZN e una sfida per ogni settimana sarà trasmessa anche su un canale Rai. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter Women, svelato il calendario per la stagione 26/27

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