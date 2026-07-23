Inter Women svelato il calendario per la stagione 26 27
Il campionato di Serie A femminile 20262027 inizierà il fine settimana del 26 e 27 settembre, una settimana dopo la fine della Women’s Cup, che si svolgerà dal 22 al 23 agosto. La competizione si svolgerà con un calendario che si estende fino a una data ancora da definire. Le squadre scenderanno in campo nel primo weekend di inizio stagione, con il torneo che si svolgerà interamente nel periodo autunnale.
La nuova stagione del campionato di Serie A femminile avrà inizio nel weekend del 2627 settembre: esattamente una settimana dopo la conclusione della Women’s Cup che prenderà il via dal 2223 agosto. Si tratta di un torneo che anticipa il campionato e che permette alle 12 squadre di affrontarsi in preparazione alla stagione. Per le nerazzurre sarà un anno intenso che le vedrà lavorare su 4 competizioni: Serie A Women’s Cup, UEFA Women’s Champions League, Serie A femminile e Coppa Italia. Inoltre, sarà garantita la copertura televisiva per tutte le partite, le quali verranno trasmesse su DAZN e una sfida per ogni settimana sarà trasmessa anche su un canale Rai. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Segui gli aggiornamenti su Inter.
Juventus-Inter 3-3 | Le bianconere strappano il pass per la prossima Champions |
Notizie e thread social correlati
Il tabellone della Coppa Italia 26/27: Juve-Napoli e Milan-Inter possibili semifinali. Il calendario dei 32esimiDal 14 al 17 agosto si svolgerà il primo turno della Coppa Italia 2026/2027, con in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino, Udinese e Sassuolo.
Juventus Women, le date ufficiali della stagione 2026/27: Serie A, Women’s Cup, Coppa Italia, Supercoppa e ChampionsSono state comunicate le date ufficiali per la stagione 2026/27 delle Juventus Women.
Temi più discussi: Serie A Women 2026/27, il calendario delle nerazzurre; Il calendario 2026-27: la Roma inizia da Sassuolo, poi è subito derby. L’Inter ospita la Fiorentina, la Juventus debutta con la Napoli Women; Svelato il calendario della Serie A Women 2026/27; Serie A Women 2026/2027: svelato il calendario. Si parte il 27 settembre, ecco tutte le giornate.
Buona la prima per la nuova Inter Women! Le nerazzurre di David Sassarini battono il Grasshopper 3-2 nella prima amichevole della preseason, ribaltando due volte lo svantaggio grazie ai gol di Polli, Santi e Detruyer. Primi minuti anche per diversi nu facebook
#InterWomen, prende ufficialmente forma la nuova stagione dell'Inter Women: è stato svelato il calendario della Serie A Women Athora 2026/27, che vedrà le nerazzurre di David Sassarini esordire nel weekend del 26-27 settembre in casa contro la Fiore x.com
Svelato il calendario della Serie A femminile: derby Roma-Lazio alla seconda giornataSvelato oggi in esclusiva sul canale Youtube del Corriere dello Sport il calendario della Serie A femminile di calcio, al via nel weekend tra il 26 e il 27 settembre, una settimana dopo la conclusione ... msn.com
Serie A Women, il calendario: l'Inter di Sassarini debutta con la FiorentinaSu il sipario: quest'oggi è stato svelato il calendario della Serie A Women Athora per la stagione 2026-2027. La nuova stagione del massimo campionato femminile italiano prenderà il via nel weekend de ... msn.com
La Trasmissione di Pace Interastrale Aggiornata 4.4 reddit