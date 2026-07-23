L'Inter sta lavorando al rinnovo di contratto del difensore tedesco, il cui accordo scade nel 2029. I contatti tra il club e l’entourage del giocatore sono stati definiti positivi. Sebbene non siano stati annunciati dettagli, le trattative continuano con l’obiettivo di prolungare l’accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma si registra un clima di ottimismo riguardo alla possibile definizione del rinnovo.

di Paolo Moramarco Inter, si va verso il rinnovo di Bisseck. Il difensore tedesco andrebbe in scadenza nel 2029, ma club e enturage proseguono i contatti. L’ Inter e Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, si avvicinano a un possibile rinnovo contrattuale. Lo ha riportato il giornalista di Sportitalia Giovanni Longari attraverso un tweet, spiegando come i contatti tra il nuovo entourage del giocatore, rappresentato dall’agente Giovanni Branchini e la sua agenzia, e il club nerazzurro procedano in maniera costruttiva. Nessuna fretta per il rinnovo. Nonostante l’avvicinamento a un accordo, al momento non c’è urgenza di chiudere l’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, si va verso il rinnovo di Bisseck. Contatti positivi con l’enturage del giocatore

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Inter, Bisseck: Non temiamo il muro giallo

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