Inter si va verso il rinnovo di Bisseck Contatti positivi con l’enturage del giocatore

Da internews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter sta lavorando al rinnovo di contratto del difensore tedesco, il cui accordo scade nel 2029. I contatti tra il club e l’entourage del giocatore sono stati definiti positivi. Sebbene non siano stati annunciati dettagli, le trattative continuano con l’obiettivo di prolungare l’accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma si registra un clima di ottimismo riguardo alla possibile definizione del rinnovo.

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di Paolo Moramarco Inter, si va verso il rinnovo di Bisseck. Il difensore tedesco andrebbe in scadenza nel 2029, ma club e enturage proseguono i contatti. L’ Inter e Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, si avvicinano a un possibile rinnovo contrattuale. Lo ha riportato il giornalista di Sportitalia Giovanni Longari attraverso un tweet, spiegando come i contatti tra il nuovo entourage del giocatore, rappresentato dall’agente Giovanni Branchini e la sua agenzia, e il club nerazzurro procedano in maniera costruttiva. Nessuna fretta per il rinnovo. Nonostante l’avvicinamento a un accordo, al momento non c’è urgenza di chiudere l’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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