Inter Miami colpita dalle indagini sulla firma di Casemiro
La Major League Soccer ha avviato un’indagine riguardo a presunte manomissioni legate all’acquisto del centrocampista brasiliano da parte di Inter Miami. La società è sotto scrutinio per le modalità con cui sarebbe stato concluso il trasferimento. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle accuse o sulle eventuali conseguenze. L’indagine riguarda specificamente le procedure e le pratiche adottate durante la trattativa per il giocatore.
2026-07-23 10:20:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: La Major League Soccer ha avviato un’indagine per presunte manomissioni da parte dell’Inter Miami in seguito all’acquisto da parte del club del centrocampista brasiliano Casemiro. L’Inter Miami ha confermato mercoledì che il 34enne era arrivato al club dopo aver lasciato il Manchester United alla fine della scorsa stagione, firmando un contratto fino alla fine della stagione MLS 2027 con l’opzione di un’ulteriore proroga fino a giugno 2029. Poco dopo l’annuncio, la MLS ha rivelato che stava esaminando una potenziale violazione delle sue regole. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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