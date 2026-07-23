inter miami colpita dalle indagini sulla firma di casemiro

Notizia in breve

La Major League Soccer ha avviato un’indagine riguardo a presunte manomissioni legate all’acquisto del centrocampista brasiliano da parte di Inter Miami. La società è sotto scrutinio per le modalità con cui sarebbe stato concluso il trasferimento. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle accuse o sulle eventuali conseguenze. L’indagine riguarda specificamente le procedure e le pratiche adottate durante la trattativa per il giocatore.