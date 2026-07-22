L'Inter Miami ha annunciato l'acquisto del centrocampista brasiliano Casemiro. Il club ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui si legge che il giocatore ha firmato e non vede l'ora di iniziare la nuova avventura. Casemiro si unisce alla squadra proveniente da un club europeo e ha espresso entusiasmo per questa nuova esperienza. La sua firma è stata confermata ufficialmente dal club senza ulteriori dettagli sul contratto.

Come riportato nel comunicato ufficiale del club, "l'Inter Miami CF ha annunciato oggi di aver ingaggiato il centrocampista brasiliano Casemiro. Il cinque volte vincitore della UEFA Champions League arriva al club da svincolato e ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione MLS Sprint 2027, con un'opzione per prolungare l'accordo fino a giugno 2029"., Ai canali ufficiali della società, l'ex Manchester United e Real Madrid ha dichiarato: "Sono incredibilmente grato e non vedo l'ora di iniziare, per poter ripagare la fiducia che è stata riposta in me. Posso solo dire grazie: darò tutto me stesso per restituire l'affetto e la fiducia che il club mi ha dimostrato". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Sportmediaset.mediaset.it - Casemiro è un nuovo giocatore dell'Inter Miami: "Non vedo l'ora di iniziare"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Casemiro to Inter Miami CONFIRMED

Notizie e thread social correlati

Casemiro accetta di unirsi a Messi all’Inter MiamiCasemiro ha raggiunto un accordo per trasferirsi all’Inter Miami, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Da Cristiano Ronaldo a…Messi! Casemiro passa all’Inter Miami a parametro zero, tutti i dettagliCasemiro ha firmato con l’Inter Miami a parametro zero, lasciando il suo club precedente.

Temi più discussi: Fenomeno Vozinha, sui social è una star: Beckham e Messi lo vogliono a Miami; Europei Under 19, i migliori calciatori del torneo: c'è anche l'italiano Francesco Verde; Juventus, a sorpresa in arrivo uno svincolato; Live calciomercato | Cocchi va al Padova in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dell'Inter.

UFFICIALE - Casemiro è un nuovo giocatore dell'Inter Miami ift.tt/jiDce9u x.com

Casemiro riparte dall’Inter Miami: ufficiale l’arrivo del brasiliano in MLSL’Inter Miami mette a segno un altro colpo di prestigio. Il club statunitense ha ufficializzato l’ingaggio di Casemiro, che approda in Major League Soccer da svincolato dopo aver chiuso la propria esp ... gonfialarete.com

Calciomercato diretta oggi: Roma, l'alternativa a Summerville è Nusa. L'Inter tratta Romero, Rodri verso il Real Madrid. Zerbin al FrosinoneCalciomercato live, le trattative di oggi mercoledì 22 luglio 2026. Summerville si allontana dalla Roma, l'Al-Hilal si è inserita con decisione. L'ultima parola ... ilmessaggero.it

La funzione trasferimenti giocatori è rotta in FC26 reddit