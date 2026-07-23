Dopo due anni in prestito, il giovane attaccante è tornato all’Inter nell’estate 2025. Nella sua prima stagione con la squadra, ha conquistato lo Scudetto e la Coppa Italia, contribuendo in modo significativo ai successi. Durante l’allenamento, ha ricevuto assist dal tecnico e ha espresso l’obiettivo di ripetere i risultati dello scorso anno. Il giocatore ha anche ringraziato un suo compagno di squadra per l’aiuto ricevuto.

Ritornato nell’estate 2025 alla corte nerazzurra dopo due anni in prestito a La Spezia, Francesco Pio Esposito nella sua prima stagione interista ha alzato al cielo due trofei, Scudetto e Coppa Italia, contribuendo in maniera notevole ai due successi, dimostrando di poter essere un titolare dell’Inter. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il centravanti italiano ha risposto a varie domande proposte, sottolineando la voglia di continuare a vincere trofei. “Aspettiamo Lautaro con molto entusiasmo. Non siamo appagati”. L’aiuto di Pio Esposito all’Inter lo scorso anno è stato fondamentale per mettere in bacheca due trofei. In un periodo no di Thuram, il classe 2005 si è preso l’Inter sulle spalle insieme al capitano Lautaro Martinez, su cui ha espresso grandi parole: “Lautaro per noi è essenziale, un punto di riferimento. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, Esposito suona la carica: “L’obiettivo è ripetere i risultati dello scorso anno. Chivu mi ha dato una grande mano”.

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