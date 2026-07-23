La premier ha annunciato di aver accettato un accordo con le opposizioni per evitare l’uso dell’intelligenza artificiale in modo strumentale durante la campagna elettorale. La proposta prevede un patto di “non belligeranza” tra le parti, limitando l’impiego della tecnologia durante la corsa alle urne. La decisione è stata comunicata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’intesa.

La premier Giorgia Meloni dice «sì» ad un patto con le opposizioni per non usare l'Intelligenza artificiale in campagna elettorale in maniera strumentale contro i proprio avversari. È il Foglio a confermarlo, dopo che la segretaria del Pd Elly Schlein aveva invitato Meloni a un patto di non belligeranza: «In vista della campagna elettorale tutte le forze politiche dovrebbero impegnarsi a non usare l'AI per attribuire agli avversari parole o fatti inventati», dice intervistata dal direttore Claudio Cerasa. Sull'Ai, inoltre, Schlein sottoscrive tutto ciò che ha detto Papa Leone XIV e si dice convinta che, con le giuste regole e la giusta prudenza, «l'Italia possa trovare delle chiavi giuste per costruire un percorso fatto di crescita, di produttività, di opportunità». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Intelligenza artificiale e politica, Meloni accetta il patto di «non belligeranza» proposto da Schlein

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SILENZIO ASSOLUTO DI MELONI E SALVINI SU VANNACCI IMPERATORE VS SCHLEIN E CONTE

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