Napoli tra Conte e De Laurentiis un ' patto di non belligeranza'

A Napoli, le tensioni tra l’allenatore e il presidente del club sembrano aver raggiunto un punto di svolta. Dopo settimane di discussioni pubbliche e voci di un possibile distacco, si respira un’aria di incertezza sulla permanenza di Conte sulla panchina partenopea. La situazione sembra aver portato a un “patto di non belligeranza”, ma le indiscrezioni indicano che l’addio potrebbe essere imminente. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime ore o nei primi giorni della settimana.

Napoli, 20 maggio 2026 - Stavolta dalle parole il rischio concreto è quello di passare ai fatti: mai come ora Antonio Conte sembra vicino a concludere la sua avventura al Napoli. Come da sue dichiarazioni a margine del successo di Pisa buono a blindare con la matematica la Champions League, se ne riparlerà dopo l'ultima gara del campionato, quella che vedrà gli azzurri ospitare l' Udinese al Maradona: a meno di altri colpi di scena, come già successo un anno fa più o meno di questi tempi, il miglior palcoscenico per salutarsi senza neanche troppi rimpianti o veleno. Conte-De Laurentiis e il 'patto di non belligeranza'. La fine nasce dall'inizio, perché quando di mezzo ci sono personaggi come il tecnico salentino da una parte e Aurelio De Laurentiis dall'altra tutto (o quasi) viene pianificato nel minimo dettaglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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