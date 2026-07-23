Fino a che punto è possibile rivisitare un classico senza stravolgerne il significato originario. Se ne è parlato dopo l’arrivo nei cinema del sensuale Cime Tempestose di Emerald Fennel. Se ne continua a discutere, ancor più animatamente, con l’uscita dell’ Odissea di Christopher Nolan. Non tutti gli spettatori hanno apprezzato le libertà concessesi dal maestro del cinema, in particolare quelle legate alla scelta del cast. Nel mirino degli hater finisce anche l’attore Elliot Page, che nel colossal interpreta Sinone. Gli attacchi a Elliot Page. Per Elliot Page l’ Odissea di Christopher Nolan rappresenta l’inizio di una nuova vita. L’attore, entrato nel mondo del cinema ancora adolescente, ha vissuto negli ultimi anni un processo di transizione che gli ha permesso di diventare uomo, così come si era sempre sentito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Insulti transofobici all’Odissea di Elliot Page, Whoopi Goldberg lo difende dagli hater

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Odissea: furia MAGA contro Elliot Page nei panni di Achille, ma il suo ruolo sarà un altroUna recente polemica riguarda il casting di Elliot Page in un nuovo film, dopo che si era parlato di un ruolo ispirato alla figura di Achille.

Se non ti piace non vederlo Whoopi Goldberg demolisce le critiche transfobiche all'Odissea di NolanWhoopi Goldberg difende Elliot Page in The Odyssey di Nolan dalle critiche conservatrici. Il film supera i 300 milioni al box office nonostante le polemiche sul cast. badtaste.it

Chi è Sinone, il personaggio splendidamente interpretato da Elliot Page nell’Odissea di Nolan?Presente nell'Eneide di Virgilio e mai menzionato nell'Odissea di Omero, Sinone ha pochi ma travolgenti minuti nel kolossal di Christopher Nolan, che ne ha riscritto l'epica storia affidandola ad un i ... gay.it