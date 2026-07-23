inrete fa festa a roma tra ministri manager e giornalisti

Piazza di Pietra a Roma si è riempita di persone ieri sera, con ministri, manager e giornalisti presenti in gran numero. La piazza è diventata un luogo di incontro, con conversazioni che si sono svolte tra stand e tavoli all'aperto. Le luci illuminavano le facce dei partecipanti mentre si scambiavano opinioni e commenti, creando un’atmosfera di convivialità e scambio tra i diversi settori presenti.

Roma, 23 luglio 2026 - Piazza di Pietra si è trasformata per una sera in un punto d'incontro tra istituzioni, imprese e mondo dell'informazione. Inrete, società attiva nei public affairs, nell'advocacy e nella comunicazione istituzionale, ha organizzato un evento per salutare la conclus ione della stagione lavorativa, richiamando nel centro di Roma esponenti del governo, parlamentari, rappresentanti delle authority, top manager e stakehol der del sistema economico. La serata è stata accompagnata da musica, installazioni luminose e proiezioni artistiche che hanno illuminato gli edifici storici della piazza, con il logo della società proiettato sulle facciate che fanno da cornice alla sede romana di Inrete. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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