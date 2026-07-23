Nella notte, gli interventi anti-incendio sono proseguiti su tre fronti in Sicilia, dove le fiamme continuano a devastare vaste aree. Un uomo di 59 anni ha perso la vita, vittima di un incendio che ha distrutto la sua abitazione. Le autorità hanno definito i piromani come assassini e hanno dichiarato che si tratta di un'emergenza di ordine pubblico. Le temperature elevate e il vento alimentano i roghi ancora attivi.

Un’altra notte di difficoltà e interventi ha coinvolto una Sicilia sempre più stretta nella morsa degli incendi. Se le temperature sembrerebbero dare un pò di tregua a partire dalla giornata di oggi, 23 luglio, con il bollino giallo per Catania e Messina, roghi e black-out diffusi stanno ancora mettendo a dura prova le unità operative di Vigili del Fuoco, Corpo forestale e Protezione Civile. Le condizioni climatiche più estreme coinvolgeranno invece Palermo, dove vige ancora il bollino rosso per le temperature e continuano i roghi, alimentati dal forte vento di scirocco che ne rende difficile lo spegnimento definitivo, anche sulle strade. Durante la notte sono stati infatti bloccati alcuni tratti dell’autostrada A19 Palermo-Catania. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Inferno Sicilia, morire di fuoco a 59 anni: ancora tre fronti aperti e disagi. Cocina: "I piromani sono assassini, è un'emergenza d'ordine pubblico"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma incendi estivi, quattro fronti di fuoco in un pomeriggio: il caldo, il vento forte ma anche l'ombra dei piromaniNel pomeriggio di ieri, sono divampati quattro incendi a Roma e nella provincia, con fiamme e fumo visibili in diverse zone.

Leggi anche: Israele oggi: tre anni di guerra, sette fronti aperti e un’ambizione egemonica che si rivolta contro se stessa

Si parla di: Inferno Sicilia, morire di fuoco a 59 anni: ancora tre fronti aperti e disagi. Cocina: I piromani sono assassini, è un'emergenza d'ordine pubblico.

Inferno Sicilia, morire di fuoco a 59 anni: ancora tre fronti aperti e disagi. Cocina: I piromani sono assassini, è un'emergenza d'ordine pubblicoDopo la giornata nera del 22 luglio 350 incendi e la morte del vigile del fuoco Alessandro Marchì, fronti ancora aperti a Santo Stefano Quisquina, Cammarata e Monreale. Raddoppiata la flotta dei Canad ... msn.com

Inferno Sicilia. La mappa degli oltre 200 roghi, il punto nel messineseRientra allarme a Saponara ma scoppia incendio a Tortorici. Evacuazioni nell'agrigentino, situazione drammatica a Monreale, +46 gradi a Siracusa. Legambiente invoca l'Esercito ... tempostretto.it