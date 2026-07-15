Israele oggi | tre anni di guerra sette fronti aperti e un’ambizione egemonica che si rivolta contro se stessa

Il 7 ottobre 2023 ha aperto una nuova era per ciò che riguarda gli equilibri geopolitici del Medio Oriente. L’attacco di Hamas ha avuto come conseguenza quella di liberare Israele dalle briglie della comunità internazionale, permettendogli di agire liberamente, o quasi, in varie direzioni. Parallelamente altri attori regionali come Turchia, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e ovviamente Iran si sono riposizionati per affrontare lo scenario emergente. Al contempo il ruolo di garante della sicurezza regionale degli Stati Uniti è stato decisamente indebolito. Come tutti questi elementi evolveranno in futuro e quindi come andranno a impattare la stabilità della regione è al momento impossibile indicarlo, tuttavia è doveroso prendere atto di queste dinamiche e analizzare più nello specifico il ruolo di Tel Aviv. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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USA E ISRAELE STANNO PERDENDO LA GUERRA | DOPO 34 GIORNI NESSUN RISULTATO

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