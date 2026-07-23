Due incidenti mortali si sono verificati negli ultimi giorni in cantieri della regione. La Filca-Cisl Lazio ha annunciato di essere parte civile nei procedimenti legali e ha riferito che dal 2021 sono state 44 le vittime registrate nei cantieri locali. La notizia evidenzia la presenza di incidenti gravi nel settore edilizio e la richiesta di attenzione sulla sicurezza sul lavoro.

«Nei cantieri del Lazio si continua a morire. Le vittime degli ultimi giorni impongono a tutti noi una riflessione sul tema della sicurezza in edilizia. Le due ordinanze della regione Lazio e il decreto del Governo vanno nella giusta direzione, ma bisogna intensificare i controlli nei cantieri, e in questo il ruolo della bilateralità è decisivo». Così Francesco Agostini, segretario generale della Filca-Cisl Lazio. «Con il caldo torrido di questi giorni – aggiunge – i rischi nei cantieri aumentano. Oramai non si può più parlare di emergenza, è una situazione ordinaria: con questo clima dobbiamo imparare a convivere ma abbiamo il dovere di mettere in campo tutte le misure e le azioni per tutelare la salute e l’incolumità dei lavoratori. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Incidenti mortali in edilizia, la Filca-Cisl Lazio: «Noi parte civile. Dal 2021 44 vittime nei cantieri della regione»

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