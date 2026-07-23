Incidente mortale schianto tra 2 auto | 46enne perde la vita

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente tra due auto in provincia di Ravenna ha provocato la morte di un uomo di 46 anni e il trasporto in ospedale di una donna di 24 anni con codice di bassa gravità. L’incidente è avvenuto ad Alfonsine e sono in corso le verifiche sulle cause dello schianto. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti, mentre il 46enne è deceduto sul posto.

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Alfonsine (Ravenna), 23 luglio 2026 – Un uomo di 46 anni deceduto e una ragazza di 24 anni trasportata con un codice di bassa gravità all’ospedale di Ravenna. È pesantissimo il bilancio del pauroso incidente stradale  verificatosi intorno all’1 della scorsa notte lungo via Stroppata alle porte di Alfonsine. Ad essere coinvolte sono state due auto: una Fiat Punto condotta dal 46enne e una Mini Cooper al cui volante c’era la ragazza. Le cause del terribile sinistro sono al vaglio del Carabinieri della Compagnia di Ravenna. Sul posto sono intervenute due ambulanze, il mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico rianimatore, i vigili del fuoco del distaccamento di Lugo e per i rilievi di legge i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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