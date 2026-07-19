Incidente mortale | ciclista perde la vita dopo l’impatto contro un’auto

Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Massarosa. L'incidente è avvenuto lungo una strada principale, poco prima delle 8.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ciclista non c'è stato nulla da fare. La polizia ha delimitato l’area e sta raccogliendo testimonianze. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Massarosa (Lucca), 19 luglio 2026 – Tragedia in strada nella mattinata di oggi, 19 luglio, quando a seguito di un incidente un ciclista ha perso la vita. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 10. Secondo una prima ricostruzione un’auto si sarebbe scontrata con una bicicletta in via di Montramito. https:www.lanazione.itla-speziacronacaschianto-variante-muore-un-mese-dopo-n58zv86z L’uomo, apparentemente tra i 60 e i 70 anni, non è sopravvissuto al violento impatto ed è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’automedica di Viareggio, l’ambulanza della Croce Verde di Viareggio e la Polizia Municipale. Da ricostruire l’esatta dinamica dello scontro fatale e le cause che lo hanno provocato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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INCIDENTE CHOC A MILANO: MOTOCICLISTA MUORE DECAPITATO DOPO CADUTA CONTRO UN PALO

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