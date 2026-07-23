Un incendio ha devastato 290 ettari di un'azienda sulla Murgia, distruggendo ulivi, attrezzi e fabbricati. Solo gli animali sono stati salvati. L'allevatore ha descritto la scena come un film, ma ha confermato che tutto era reale. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

«Sono stati distrutti 290 ettari del complesso aziendale, sono stati bruciati tutti i nostri ulivi e non abbiamo più alcuni attrezzi e fabbricati della masseria. Abbiamo salvato per il rotto della cuffia pecore, cavalli e le balle di foraggio e paglia. Ma ora, siccome è andato tutto distrutto, rischiamo di perdere i contributi essenziali per proseguire con l’attività». Antonio Forte, 26 anni, da cinque è il titolare dell’azienda agricola che porta il suo nome e che ha fondato da giovanissimo, grazie alla quale alleva 300 esemplari di pecora altamurana e 40 cavalli. Martedì, nell’incendio che ha colpito diversi campi dell’Alta Murgia, i suoi progetti sono letteralmente andati in fumo: i terreni della sua azienda sono stati distrutti dalle fiamme e ora, dopo tanti sacrifici. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Incendi sulla Murgia, la rabbia dell'allevatore: «Tutto distrutto, salvi solo i miei animali. Sembrava un film, ma era tutto vero»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sembrava tutto vero…

Leggi anche: Ti presento i miei: tutto quello che c’è da sapere sul film

Temi più discussi: Vasto incendio sulla Murgia: a fuoco boschi e pascoli, anche un Canadair per domare le fiamme; Incendio nel Barese, bruciano bosco e pascolo sulla Murgia; Incendio sulla Murgia, Coldiretti: Distrutta l’azienda di un giovane allevatore; Incendio sulla Murgia, distrutta azienda di un giovane agricoltore: Il suo futuro è andato in fumo - VIDEO.

Incendio sulla Murgia, dopo 24 ore di battaglia il rogo è sotto controllo: Potrebbe essere doloso x.com

Vasto incendio divampa sulla Murgia di Altamura, in azione Canadair e centinaia di vigili del fuocoChiusa la provinciale 157 per Quasano. La polizia locale smista le deviazioni. L'ampiezza del fronte fa pensare a più punti di innesco. Dovesse essere confermato, si aprirebbe la pista dolosa ... msn.com

Maxi incendio sull'Alta Murgia: distrutto il campo di un giovane allevatoreE' esteso su più fronti ed è alimentato da un forte vento che spira in direzioni diverse, a seconda dei momenti, rendendo ... msn.com