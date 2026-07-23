Incendi sulla Murgia la rabbia dell' allevatore | Tutto distrutto salvi solo i miei animali Sembrava un film ma era tutto vero

Da bari.corriere.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha devastato 290 ettari di un'azienda sulla Murgia, distruggendo ulivi, attrezzi e fabbricati. Solo gli animali sono stati salvati. L'allevatore ha descritto la scena come un film, ma ha confermato che tutto era reale. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

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«Sono stati distrutti 290 ettari del complesso aziendale, sono stati bruciati tutti i nostri ulivi e non abbiamo più alcuni attrezzi e fabbricati della masseria. Abbiamo salvato per il rotto della cuffia pecore, cavalli e le balle di foraggio e paglia. Ma ora, siccome è andato tutto distrutto, rischiamo di perdere i contributi essenziali per proseguire con l’attività». Antonio Forte, 26 anni, da cinque è il titolare dell’azienda agricola che porta il suo nome e che ha fondato da giovanissimo, grazie alla quale alleva 300 esemplari di pecora altamurana e 40 cavalli. Martedì, nell’incendio che ha colpito diversi campi dell’Alta Murgia, i suoi progetti sono letteralmente andati in fumo: i terreni della sua azienda sono stati distrutti dalle fiamme e ora, dopo tanti sacrifici. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Incendi sulla Murgia, la rabbia dell'allevatore: «Tutto distrutto, salvi solo i miei animali. Sembrava un film, ma era tutto vero»
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