L’ultima rottura dell’acquedotto c’è stata lunedì scorso, il 20 luglio. Esasperati, i residenti della zona sub collinare di via Tasso a Zola hanno subito segnalato il guasto a Hera e, in modo altrettanto spedito, sono arrivati gli operai per metterci una toppa. "Questa è l’ennesima toppa e non ne possiamo più", confessa William Pollini, anche lui residente di via Tasso. "Appena tre settimane fa – rivela – c’è stata un’altra rottura dell’acquedotto. E nei mesi precedenti ce ne sono state altre. È un acquedotto tutto da rifare. Siamo stanchi di vedere cantieri aperti qua o là per la via, ridotta ormai a una teoria infinita di toppe d’asfalto". L’acquedotto "colabrodo" riguarda un tratto di circa 150 metri nella parte alta di via Tasso, dopo la chiesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "In via Tasso l’acquedotto è un colabrodo"

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