In via Tasso l’acquedotto è un colabrodo
L’acquedotto in via Tasso a Zola si è rotto lunedì 20 luglio, causando disagi ai residenti della zona collinare. Dopo le segnalazioni, gli operai di Hera sono intervenuti rapidamente per riparare il guasto.
L’ultima rottura dell’acquedotto c’è stata lunedì scorso, il 20 luglio. Esasperati, i residenti della zona sub collinare di via Tasso a Zola hanno subito segnalato il guasto a Hera e, in modo altrettanto spedito, sono arrivati gli operai per metterci una toppa. "Questa è l’ennesima toppa e non ne possiamo più", confessa William Pollini, anche lui residente di via Tasso. "Appena tre settimane fa – rivela – c’è stata un’altra rottura dell’acquedotto. E nei mesi precedenti ce ne sono state altre. È un acquedotto tutto da rifare. Siamo stanchi di vedere cantieri aperti qua o là per la via, ridotta ormai a una teoria infinita di toppe d’asfalto". L’acquedotto "colabrodo" riguarda un tratto di circa 150 metri nella parte alta di via Tasso, dopo la chiesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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