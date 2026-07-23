La Sicilia continua a registrare prezzi dei carburanti superiori alla media nazionale. Nell’Isola il gasolio self si attesta a 2,173 euro al litro, contro una media italiana di 2,141 euro, mentre la benzina self raggiunge 1,977 euro al litro, rispetto a una media nazionale di 1,957 euro. E’ quanto emerge da un’analisi del Codancons aggiornata ai dati ufficiali pubblicati oggi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. «Questi dati confermano una penalizzazione economica che si ripercuote quotidianamente sui cittadini siciliani - afferma Francesco Tanasi, segretario nazionale dell’associazione di consumatori - in Sicilia l’automobile... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

© Gazzettadelsud.it - "In Sicilia costo carburanti superiore alla media nazionale": la denuncia del Codacons

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Liberazione dalla guerra - 20260424 - Pangea Grandangolo

Notizie e thread social correlati

Mediterraneo: riscaldamento del 20% superiore alla media globaleNel Mediterraneo, le temperature sono aumentate del 20% rispetto alla media globale, secondo un rapporto recente.

Leggi anche: La zona morta, un King superiore alla media

Temi più discussi: Caro carburanti, prezzi vicini ai record: i più cari in Sicilia, Friuli e Bolzano; Prezzi di diesel e verde di nuovo alle stelle: in Sicilia rincari record; Carburanti, dove costano di più e dove aumentano. I dati della Cna; Caro-carburanti, Sicilia e Campania sul podio per l’aumento del gasolio.

In Sicilia costo carburanti superiore alla media nazionale: la denuncia del CodaconsLa Sicilia continua a registrare prezzi dei carburanti superiori alla media nazionale. Nell’Isola il gasolio self si attesta a 2,173 euro al litro, contro ... gazzettadelsud.it

Grazie Donald e Giorgia. Da mesi ormai i prezzi dei carburanti, dell’energia e del costo della vita in Italia oscillano e salgono a causa dell’attacco illegale di Stati Uniti e Israele in Iran, mai condannato dall’Italia. facebook.com/reel/254663009… x.com

Codacons: Carburanti in Sicilia sopra la media nazionale, impossibile pagare anora tutto questo divarioI siciliani continuano a sostenere prezzi dei carburanti superiori alla media nazionale, con pesanti ricadute sui bilanci delle famiglie, sui lavoratori, sui ... radiortm.it