In Sicilia costo carburanti superiore alla media nazionale | la denuncia del Codacons

Da gazzettadelsud.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Sicilia, i prezzi dei carburanti sono più alti rispetto alla media nazionale. Il gasolio self costa 2,173 euro al litro, contro una media di 2,141 euro, mentre la benzina self si ferma a 1,977 euro, rispetto a 1,957 euro. La denuncia arriva dal Codacons, che evidenzia questa differenza di prezzo nell’Isola.

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La Sicilia continua a registrare prezzi dei carburanti superiori alla media nazionale. Nell’Isola il gasolio self si attesta a 2,173 euro al litro, contro una media italiana di 2,141 euro, mentre la benzina self raggiunge 1,977 euro al litro, rispetto a una media nazionale di 1,957 euro. E’ quanto emerge da un’analisi del Codancons aggiornata ai dati ufficiali pubblicati oggi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. «Questi dati confermano una penalizzazione economica che si ripercuote quotidianamente sui cittadini siciliani - afferma Francesco Tanasi, segretario nazionale dell’associazione di consumatori - in Sicilia l’automobile... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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