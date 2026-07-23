In commissione, i docenti della rete nazionale degli istituti tecnici hanno chiesto di rinviare la riforma. Dopo aver ascoltato le loro proposte in audizione, si riferirà all’assessora all’Istruzione gli elementi emersi. La Regione intende sollecitare un confronto con il ministero dell’Istruzione e del Merito.

FIRENZE – “Dopo aver ascoltato in audizione i docenti della Rete nazionale degli Istituti tecnici e le loro proposte, riferiremo all’assessora all’Istruzione Alessia Nardini gli elementi emersi, affinché la Regione possa farsi promotrice di un’interlocuzione con il ministero dell’istruzione e del merito. L’obiettivo è portare alla sua attenzione le criticità evidenziate e chiedere l’apertura di un momento di ascolto e confronto sulla riforma”. Lo ha dichiarato la presidente della commissione cultura del consiglio regionale, Diletta Fallani (Avs), al termine dell’audizione dei docenti aderenti alla Rete nazionale degli Istituti tecnici, impegnati da mesi a evidenziare gli effetti dell’introduzione della riforma ministeriale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - In commissione i docenti della rete nazionale degli istituti tecnici: “Si rinvii la riforma”

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