Un accordo tra il Fondo Europeo per gli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale prevede la concessione di 5,7 miliardi di euro di nuove risorse finanziarie destinate al sistema bancario. L’obiettivo è supportare la competitività di oltre 26.000 piccole e medie imprese italiane. La somma è destinata a favorire investimenti e sviluppo delle aziende in vari settori. La firma dell’accordo è stata annunciata di recente.

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (gruppo Bei), Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale hanno siglato un accordo per sbloccare 5,7 miliardi di euro di nuova finanza da parte del sistema bancario a favore della competitività di oltre 26mila piccole e medie imprese italiane. L’accordo, sottoscritto oggi a Roma dalla vicepresidente della Bei Gelsomina Vigliotti, dall’amministratore delegato di CdP Dario Scannapieco e dall’amministratore delegato di Mcc Ferruccio Ferranti, rappresenta un nuovo passo avanti nella collaborazione tra le tre istituzioni, dopo l’intesa siglata a ottobre 2023 e diventata operativa l’anno successivo che sta attivando risorse per oltre cinque miliardi a favore di 68mila aziende. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - In arrivo 5,7 miliardi di nuova finanza per le piccole e medie imprese italiane: l’accordo tra Fei, CdP e Mcc

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Burocrazia, una tassa da 80 miliardi. Piccole e medie imprese schiacciate. Italia tra le più colpite in EuropaLe piccole e medie imprese italiane sono alle prese con una burocrazia che, secondo stime recenti, costa circa 80 miliardi di euro all’anno.

L’innovazione delle piccole e medie imprese familiari italianeSolo una PMI familiare su dieci in Italia investe in ricerca e sviluppo, con una diminuzione dell’11% tra il 2020 e il 2024.