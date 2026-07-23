Imprese giovani in Valtellina nasce una distilleria artigianale | in bottiglia 100mila chili di frutta

Una nuova distilleria artigianale è stata avviata in Valtellina, con una produzione di circa 100mila chili di frutta in bottiglia. La struttura si trova a Villa di Tirano e rappresenta un esempio di impresa giovane nel settore. La distilleria si concentra sulla lavorazione di frutta locale, mantenendo un approccio artigianale. L’attività è stata avviata da un imprenditore con un passato di iniziative nel settore, che ha deciso di investire nel territorio con questa nuova realtà.

Villa di Tirano (Sondrio) – L’audacia del pioniere nel dna e così Francesco Andreotta di Stazzona non smette di sorprendere la Valtellina con le sue iniziative. Dopo aver fondato dieci anni fa Orterie (insieme alla moglie Rie Otsuka), primo ristorante nippo-vegetariano che ha permesso di conoscere a tutti i valtellinesi una cucina giapponese speciale in cui l’elemento vegetale è protagonista assoluto del piatto, ha dato vita ora alla prima distilleria artigianale della valle dedicata alla distillazione della frutta biologica e varietà antiche. Orterie Distilleria a Stazzona produrrà distillati in purezza: una lavorazione che richiede materie... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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