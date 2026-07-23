Imprese giovani in Valtellina nasce una distilleria artigianale | in bottiglia 100mila chili di frutta

Da ilgiorno.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova distilleria artigianale è stata avviata in Valtellina, con una produzione di circa 100mila chili di frutta in bottiglia. La struttura si trova a Villa di Tirano e rappresenta un esempio di impresa giovane nel settore. La distilleria si concentra sulla lavorazione di frutta locale, mantenendo un approccio artigianale. L’attività è stata avviata da un imprenditore con un passato di iniziative nel settore, che ha deciso di investire nel territorio con questa nuova realtà.

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