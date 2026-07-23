Il Ministero ha aperto le procedure per le immissioni in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 202627. La prima fase prevede la scelta della provincia e si svolge interamente online. Sono state pubblicate le scadenze e i turni per questa fase, aggiornate al 23 luglio. La procedura si svolge in modo telematico, e i docenti devono rispettare le date indicate per completare la fase iniziale.

Il Ministero ha avviato la procedura per le immissioni in ruolo docenti 202627. Si comincia dalla fase 1, quella dedicata alla scelta della provincia, con turni interamente telematici. Sul piatto ci sono 46.642 posti. La prima tranche di nomine deve chiudersi entro il 30 luglio, con lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento e di quelle di concorso.Immissioni in ruolo docenti 202627: cosa prevede la fase 1Essere convocati nella fase 1 non significa ricevere subito una proposta di assunzione. Si tratta di un passaggio propedeutico: serve a capire dove ciascun aspirante è disponibile a lavorare. Chi rientra nel turno compila la domanda online e indica le province gradite. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Immissioni in ruolo docenti 2026/27: calendario dei turni e le scadenze da rispettare FASE 1 [Aggiornato al 23 Luglio]

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IMMISSIONI IN RUOLO 2026/27: CHI SARÀ ASSUNTO PER PRIMO Le REGOLE

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