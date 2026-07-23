Nella località del Sannio si sono svolte le celebrazioni della festa del grano e delle “traglie” di Jelsi. La manifestazione ha mostrato immagini di campi di grano e laboratori tradizionali legati alla raccolta. Le immagini ritraggono agricoltori al lavoro e momenti di festa tra le comunità locali. La celebrazione si è concentrata sulla valorizzazione delle tradizioni legate alla coltivazione del grano e alle pratiche agricole tradizionali.

Dire grano è raccontare una delle caratteristiche principali della realtà contadina e rurale. Un orgoglio, per il territorio sannita, considerata la componente agricola che lo caratterizza. Jelsi è un piccolo borgo in provincia di Campobasso, disteso su un colle tra i monti del Sannio e la valle del Tappino, con i suoi verdi boschi e gli antichi insediamenti rurali che sono viva testimonianza della civiltà sannitica. Proprio qui persiste una tradizione tutta particolare per celebrare il grano, in segno di devozione a Sant’Anna. È la festa delle Traglie che si svolge nel borgo proprio il 26 luglio, data in cui si celebra la ricorrenza della santa madre della Vergine Maria e protettrice delle partorienti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: la festa del grano e delle “traglie” di Jelsi

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