Un episodio ha portato all’attenzione pubblica la figura di Ilaria Salis, descritta come pregiudicata. La donna è stata coinvolta in un procedimento giudiziario, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti sui social e sui media, senza che siano state fornite ulteriori informazioni ufficiali o dichiarazioni da parte degli interessati.

Non ci sono altre parole per definire quello che è successo, quindi non le cerchiamo e andiamo giù piatti: Ilaria Salis, la pregiudicata onorevole europea della sinistra illuminata di Fratoianni, paladina dei diritti dei lavoratori oppressi, è stata condannata a risarcire con ben trecentomila euro due suoi collaboratori licenziati in tronco senza giusta causa. Possiamo chiamarla “eterogenesi dei fini”, “contraddizione in termini”, “legge del contrappasso” o più semplicemente “gigantesca figura di palta”. Già, la rivoluziona- ria che si fa padrona, padrona della specie peggiore che maltratta e non paga i lavoratori. Son forti questi onorevoli comunisti di vs, a partire dal capo, quel Nicola Fratoianni che ha fatto eleggere in Parlamento sua moglie Elisabetta Piccolotti perché trentamila euro al mese sono meglio di quindici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Ilaria Salis: SIMBOLO della sinistra o PROBLEMA

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Temi più discussi: Ilaria Salis condannata per il licenziamento dei collaboratori: maxi-risarcimento da 300mila euro; Ilaria Salis e i collaboratori licenziati: quando l’ideologia finisce davanti al giudice del lavoro; Salis condannata per il licenziamento degli assistenti. Lei: Sentenza surreale, ricorro; Ilaria Salis, che figura di m... | Libero Quotidiano.it.

Quando fai una figura di colore marrone.... Un esempio da seguire. #AVS che dice? Caccia i collaboratori senza giusta causa, poi risulta introvabile dove ha la residenza. Stangata da 310mila euro per Ilaria #Salis. x.com

Ilaria Salis condannata per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa reddit

Condannata Ilaria Salis, oltre 300mila euro di risarcimento: la decisione del giudiceIlaria Salis condannata in primo grado dal Tribunale di Milano: dovrà risarcire oltre 300mila euro ai due ex collaboratori licenziati senza giusta causa. notizie.it

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