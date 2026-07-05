Salis che figura! Va a protestare a Verona e finisce nel ridicolo

Ilaria Salis si è recata a Verona per manifestare, ma l’evento si è trasformato in una situazione imbarazzante. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione dei media e suscitato commenti sui social. Durante la protesta, sono stati notati alcuni comportamenti considerati poco appropriati, che hanno alimentato critiche e ironie. La vicenda ha suscitato discussioni su come le figure pubbliche si comportano durante le manifestazioni.

La presenza di Ilaria Salis a Verona, nei giorni scorsi, ha riacceso il confronto politico dopo alcune dichiarazioni rilasciate durante un’intervista a un’emittente locale. L’eurodeputata era intervenuta in occasione di un appuntamento legato alla campagna di tesseramento di Sinistra Italiana e di una manifestazione dedicata ai temi dell’antifascismo e della memoria del G8. Le sue parole, tuttavia, hanno generato reazioni trasversali e critiche sull’opportunità e sui contenuti dell’iniziativa. Secondo quanto riferito, l’obiettivo dichiarato della visita era esprimere sostegno a iniziative di matrice antifascista e richiamare l’attenzione su episodi riconducibili a ronde cittadine attribuite a gruppi dell’estrema destra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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