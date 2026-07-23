il volley club e angelini insieme da nove anni

Il Volley Club Cesena e Angelini collaborano da nove anni. Mattia Angelini, direttore generale del Gruppo Angelini, ha espresso fiducia per la stagione 2026-27, che sarà l’ultima del triennio 2024-27. Questa stagione segna il nono campionato consecutivo in cui le due realtà sono partner, dopo l’accordo iniziale firmato nel settembre 2018.

Mattia Angelini, direttore generale del Gruppo Angelini, guarda con convinzione alla stagione 2026-27, ultima del triennio 2024-27 e, complessivamente, nono campionato consecutivo al fianco del Volley Club Cesena, dopo il primo accordo siglato nel settembre 2018. Un lungo legame che negli anni ha visto la squadra del presidente Maurizio Morganti crescere e consolidarsi, alzando anche l’asticella degli obiettivi da raggiungere in campo. Fondata nel 1962, l’azienda artusiana è oggi punto di riferimento nel settore dell’impiantistica elettrica e termoidraulica, e continuerà ad affiancare la prima squadra femminile del Volley Club, militante nel campionato nazionale di serie B1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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