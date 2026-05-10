Volley l’Angelini Cesena chiude la stagione con un successo da applausi | superata la capolista Ravenna
L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha concluso la stagione di serie B1 con una vittoria contro la capolista Ravenna, ottenuta con un punteggio di 3-1 (18-24, 25-14, 27-25, 25-14). La partita ha visto l’allenatore schierare formazioni inedite, dando spazio a tutte le giocatrici della rosa. La gara si è svolta in un’atmosfera di entusiasmo, con il pubblico presente che ha assistito a un incontro combattuto e ricco di emozioni.
L’Elettromeccanica Angelini chiude con il sorriso la sua undicesima stagione consecutiva in serie B1: contro la capolista Ravenna, coach Lucchi sfodera dei sestetti inediti e concede spazio a tutte le atlete bianconere, che regalano ai propri tifosi un emozionante 3-1 (18-24, 25-14, 27-25, 25-14).🔗 Leggi su Today.it
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