Volley l’Angelini Cesena chiude la stagione con un successo da applausi | superata la capolista Ravenna

L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha concluso la stagione di serie B1 con una vittoria contro la capolista Ravenna, ottenuta con un punteggio di 3-1 (18-24, 25-14, 27-25, 25-14). La partita ha visto l’allenatore schierare formazioni inedite, dando spazio a tutte le giocatrici della rosa. La gara si è svolta in un’atmosfera di entusiasmo, con il pubblico presente che ha assistito a un incontro combattuto e ricco di emozioni.

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