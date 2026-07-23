il vertice del mistero il ct diventa un rebus

Il 23 agosto non si sono registrati annunci ufficiali riguardo alla selezione del nuovo ct della nazionale di calcio. A un mese e un giorno dall’ultimo aggiornamento, la situazione rimane incerta, senza comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata su eventuali nomi o decisioni definitive, lasciando il quadro ancora aperto e senza conferme pubbliche. La situazione resta in sospeso e soggetta a future evoluzioni.

Chi pensa che questo sia il giorno del grande annuncio èdestinato a rimanere deluso. Quello di oggi giovedì 23 agosto -un mese eungiorno dopo l’elezione di Giovanni Malagò a presidente della federcalcio- è il primo incontro ufficiale tra la platea elettorale che ha portato l’ex presidente del Coni sulla poltrona che fu di Gravina con la presentazione ufficiale del nuovo ticket azzurro Maldini- Leonardo. Ma dell’identità del prossimo ct della Nazionale non ci sarà una rivelazione in anteprima. Piuttosto sarà ripetuto lo stato della trattativa con Pep Guardiola, l’esito del viaggio-sondaggio a Barcellona e la necessità di attendere ancora qualche giorno per arrivare a scolpire la nuova figura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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