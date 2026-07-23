Il vento dà il colpo di grazia alle case Erap martoriate

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel complesso residenziale di via Perugino a Senigallia, le raffiche di vento hanno divelto una grondaia da un edificio Erap, che è caduta nel giardino sottostante. L’incidente si è verificato prima dell’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito. Le strutture degli edifici sono state danneggiate, aggravando lo stato di deterioramento di alcune abitazioni nel complesso.

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Nel complesso residenziale di via Perugino a Senigallia, le forti raffiche di vento hanno divelto una grondaia, precipitata nel giardino sottostante prima del tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Già nella giornata di ieri, i tecnici dell’Erap si sono recati sul posto per avviare le necessarie opere di riparazione e per mettere in sicurezza la restante parte della struttura rimasta pericolosamente in bilico sopra i terrazzi degli inquilini. L’incidente riaccende i riflettori sulle criticità delle case popolari gestite dall’Erap, proprio mentre la mobilitazione promossa da Arvultura e dal sindacato inquilini Sunia sta portando a galla una serie di gravi e urgenti emergenze sociali e strutturali nel territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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