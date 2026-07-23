I neck cooler, anelli refrigeranti da indossare intorno al collo, sono diventati popolari come soluzione contro il caldo. Disponibili su Amazon in vari modelli e prezzi, attirano molte recensioni positive. Tuttavia, un esperto ha avvertito che l’uso di questi dispositivi potrebbe causare problemi di salute, come irritazioni o danni alla pelle, se usati in modo scorretto o per lunghi periodi. Non ci sono studi ufficiali che confermino rischi gravi, ma si consiglia cautela nell’utilizzo.

I neck cooler, gli anelli refrigeranti da portare intorno al collo, sono diventati uno degli accessori anti-caldo del momento. Basta fare un giro su Amazon per trovare decine di modelli, con migliaia di recensioni e prezzi per tutte le tasche. Diffusissimi in Giappone, dove sono ormai un alleato abituale contro l'afa estiva, stanno conquistando rapidamente anche l'Europa grazie alla promessa di alleviare la sensazione di caldo senza ricorrere a ventilatori o impacchi di ghiaccio. Ma funzionano davvero? Possono aiutare chi pratica sport oppure sono soltanto una moda? E soprattutto, esistono controindicazioni, ad esempio per chi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il trucco dei giapponesi contro il caldo si chiama neck cooler, ma può fare male? Parla l'esperto

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